Indurain debuta avui a Almeria en una nova edició de la dura Titan Desert

El cinc vegades campió del Tour de França, Miguel Indurain, debutarà a la Titan Desert, la gran carrera de bicicleta de muntanya que es disputarà a partir d'avui i durarà fins divendres. Una prova que, per primera vegada, es disputarà a Almeria a causa de la covid-19. Melcior Mauri, guanyador el 2007, i el francès Sylvain Chavanel, vencedor d'etapa el 2019, acompanyaran Indurain per completar el cartell de la reputada prova de ciclisme de muntanya, marcada per la seva duresa.

L'actual situació sanitària ha provocat que la Titan Desert hagi creuat el Mediterrani i es disputi a la província d'Almeria, en lloc de l'habitual recorregut a les dunes, la muntanya i la rocosa plana del desert de Marroc.

La província d'Almeria acull l'únic desert d'Europa, on els corredors hauran d'enfrontar-se al parc natural del Cap de Gata-Níjar i el desert de Tabernas, entre altres llocs, per completar els 400 quilòmetres i 7.000 metres de desnivell positiu repartits en cinc etapes.

En aquesta edició participaran 383 corredors d'11 països, entre ells França, Itlàlia, Estats Units, Uruguay i Bèlgica, mentre que el català Josep Betalú, d'Amposta, intentarà sumar aquest 2020 el seu cinquè triomf consecutiu a la Titan Desert.