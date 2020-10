El Sarrià ha superat aquesta tarda al Sant Martí Adrianenc (32-29) i així suma la segona victòria consecutiva.

El conjunt entrenat per Salva Puig ha sabut superar situacions molt difícils, com jugar amb només 4 jugadors, per acabar agafant un avantatge considerable a les acaballes.

Antonio Moreno sota pals i Roc Sagarra en atac han estat els jugadors més destacables d'un Sarrià que encararà el derbi de Bordils del pròxim diumenge ple de moral.