polèmica al clàssic L'assistent a l'àrbitre Martínez Munuera: «És falta de Ramos»

? Han passat ja tres dies des que el Reial Madrid va guanyar al Camp Nou (1-3) però el polèmic penal assenyalat a favor del conjunt blanc per una suposada falta de Lenglet a Ramos dins de l'àrea i que llavors servia per trencar l'empat que hi havia al marcador continua en primera plana. El programa Què t'hi jugues de la cadena SER va explicar ahir que l'assistent de l'àrbitre Martínez Munuera va advertir al col·legiat d'una falta prèvia del central del Reial Madrid en la jugada que s'acabaria convertint en penal a favor dels blancs. «És falta de Ramos, és falta de Ramos», li va advertir. Està per veure si el Barça presentarà algun tipus de queixa o no al Comitè Tècnic d'Àrbitres.