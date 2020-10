Clam en l'esport no professional per allargar fins a les 22 h els horaris d'entrenament

Diumenge a les sis de la tarda el pavelló Blanc-i-Verd hauria d'acollir el gran derbi de l'handbol gironí entre el Bordils i el Sarrià. Avui, però, ningú sap si el partit s'arribarà a disputar, ni si hi podrà haver públic (els poc més de 100 espectadors que té d'aforament limitat la instal·lació) ni com es prepararan els equips. De moment, saber com s'entrenaran és una incògnita. Tant el Bordils com el Sarrià estan a l'espera de saber si es pot allargar l'horari dels entrenaments fins a les 22 h o si, en cas contrari, poden reprogramar les sessions per una hora i mitja abans (amb la dificultat que comporta per poder disposar de tota la plantilla perquè la majoria de jugadors estudien o treballen). A Sarrià els jugadors han acceptat entrenar-se a partir de les set, per exemple. La situació que es viu en l'handbol és idèntica a la de la resta d'esports dels considerats no professionals. El Garatge Plana Girona, per exemple, juga contra el Barça el proper cap de setmana però, de moment, també per tema horari, no pot exercitar-se.

El clam per aconseguir estirar una hora més i poder allargar els entrenaments fins a les 22 h va ser unànime ahir. I per això, la Secretaria General de l'Esport va afanyar-se a demanat per escrit al Comitè de Direcció del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) que equipari el tancament dels equipaments esportius, centres de fitnes i gimnasos al de les activitats culturals, és a dir, a les 10 del vespre. El secretari general, Gerard Figueras, veu un «greuge comparatiu» entre el sector de l'esport, que la resolució del toc de queda obliga a tancar a les 9 del vespre, i el de la cultura, que ho pot fer una hora més tard, i creu que no hi ha «elements tècnics que sostinguin aquesta discriminació». Figueras va defensar que aquesta petició «no és un capritx» sinó que la formulen davant de la «dificultat» de moltes entitats de trobar disponibilitat en els equipaments a la franja del vespre.

Figueras va expressar ahir en la reunió del Procicat aquest malestar. Segons ell, des de la Secretaria General de l'Esport ja van plantejar diumenge la necessitat d'allargar fins a les 22 hores el tancament dels equipaments esportius però, tot i les negociacions, no van aconseguir que la resolució ho preveiés d'aquesta manera. El secretari general de l'Esport ha advertit que la restricció de la mobilitat nocturna per a les activitats esportives fins a les 21 hores perjudica «milers i milers d'entitats que ocupen les franges més tardanes del dia» en els equipaments, com pavellons o camps de futbol. També va defensar que les activitats esportives són «segures» i que els equipaments, federacions i entitats apliquen uns protocols «molt estrictes».

El responsable de la Secretaria General de l'Esport va dir que havien inclòs en la petició no només tots els equipaments esportius, independentment de la seva titularitat, sinó també els centres de fitnes i els gimnasos, ja que, segons va argumentar, en la majoria de casos són centres de proximitat i no és necessària una hora per tornar a casa. Figueras espera una resposta del Procicat en les properes hores o dies i es va mostrar optimista que es pugui acabar allargant l'horari fins a les 22 hores. En qualsevol cas, però, va deixat clar que ara com ara els equipaments i centres esportius han de tancar a les 9 del vespre i va recomanar que mentrestant els entrenaments siguin «més curts».

Al marge del toc de queda, sobre la prohibició de competicions territorials i de base -una mesura que va entrar en vigor el 16 d'octubre per 15 dies-, Figueras va demanar que s'abordi en els propers dies si la restricció es podrà aixecar de cara al proper cap de setmana, tal com defensen les federacions. L'excepció a aquestes mesures són els esportistes professionals, ja que tenen una relació laboral amb els seus clubs o entitats.



grama-figueres, demà



El Figueres no va poder jugar el cap de setmana passat el seu partit de lliga contra la Grama perquè divendres van detectar un positiu de covid-19 al primer equip. Avui faran proves a la plantilla, i si no surt cap més cas, demà a les 19 h disputaran el partit ajornat. De moment l'equip ha estat aïllat, sense entrenar-se, a l'espera de les anàlisis d'avui.



hi haurà esport base?



La Generalitat va prohibir les competicions territorials i de base per un període de quinze dies que s'esgota divendres que ve. La pregunta que es fan federacions i clubs és si passat aquest període de temps, el proper cap de setmana, podran reprendre els tornejos, cosa que defensen, però que no sembla gaire possible vist que les mesures restrictives van cada vegada a més. L'aturada va afectar, per exemple, en futbol, a partir de Primera Catalana i l'esport base. En les properes hores el Procicat també té la clau d'això.



avançament de partits



El confinament diari decretat a Catalunya per la covid-19 amb toc de queda des de les 22.00 hores fins a les 06.00 del dia següent ha provocat que el partit de Lliga de Campions entre el Barça i l'Aalborg danès, previst per al dijous, dia 29, a les 20.45 hores s'avanci a les 18.45. També està per veure l'horari del Cadí-Spar Girona de Lliga Femenina de dissabte, previst inicialment per a les 20 h, però que es podria avançar per no acabar a la vora del toc de queda.