Ahir va ser el primer dia que a Segona B i Tercera Divisió hi havia la possibilitat d'obrir, amb restriccions, els estadis als aficionats. És per això que les dues lligues van començar ahir amb públic als estadis. Això sí, amb aforament limitat i seguint un estricte protocol de seguretat. Avui és el torn dels equips gironins i dels que es juguen a casa tant el Llagostera-Andorra com el Figueres-Girona B obren les portes a l'afició amb un 50% de la seva capacitat.