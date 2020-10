El pilot gironí Albert Arenas farà el salt la temporada vinent de Moto3 a Moto2 i ho farà dins de la seva actual estructura de l'Aspar Team, en la qual porta corrent les últimes cinc temporades i amb la qual aspira aquest any a convertir-se en campió de món. El català, que arriba al Gran Premi d'Aragó d'aquest cap de setmana com a líder de Moto3, formarà una dupla espanyola amb el valencià Aron Canet pilotant una Speed Up.