Setmana clau per al vot de censura contra Bartomeu

El FC Barcelona afronta una setmana clau per decidir el calendari de vot de censura contra el president Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva, mentre el club ha presentat una denúncia a la Guàrdia Civil per possibles irregularitats en algunes signatures, circumstància que els impulsors d'aquesta consideren que no impedirà que el procés segueixi endavant. «No té ni cap ni peus intentar paralitzar el vot», sentenciava a EFE Jordi Farré, precandidat a les eleccions del Barça i responsable jurídic del vot de censura. «A nosaltres ens van demanar 16.521 firmes bones com a requisit per tirar endavant el procés i n'hem aconseguit 19.532», afegia.

Ara el club està obligat a convocar el referèndum en un període mínim de 10 dies hàbils i 20 com a màxim. La data límit, segons els estatuts del club, seria el 2 de novembre. Per decidir aquest assumpte, la junta directiva del Barcelona ha de reunir-se per avançar amb el procés, però encara no hi ha una data fixada. Almenys dues terceres parts dels socis (un 66,6%) sempre que acudeixi a les urnes com a mínim un 10% del cens electoral hauran de votar en contra de la continuïtat de la junta perquè així sigui.