Un Bordils amb baixes ensopega amb el Lalín i encara no coneix la victòria

El Bordils encara no sap el que és guanyar en aquest inici de campionat. Dels sis punts possibles només n'ha sumat un. Ahir, va tornar a perdre a la pista del Lalín gallec (28-21), nouvingut a la competició i qui també va ser botxí del Sarrià en la primera jornada. El conjunt entrenat per Pau Campos va fer uns bons primers 15 minuts de joc, però davant les baixes de jugadors com Oriol Márquez, David Masó o Ignasi Moreno, es va deixar anar, i després del descans ja no va tenir opcions d'entrar dins el partit.

I això que les coses no havien començat gens malament per als interessos blanc-i-verds. El primer quart d'hora de partit va ser igualat i els visitants havien aconseguit un lleuger avantatge (5-6). Però un parcial de 6-0 en els següents 7 minuts va trencar el partit i va fer que els locals agafessin un avantatge de 5 gols (11-6), el mateix marge amb el qual s'arribaria al descans (15-10).

En la represa, els de Pau Campos no van saber entrar dins el partit i, tret del 15-11 en l'inici del segon temps, els visitants no van eixugar mai la diferència de cinc dianes. Per contra, la diferència en el marcador es va anar fent més gran a favor dels gallecs, que van jugar amb més tranquil·litat i van arribar a tenir avantage de 8 gols, per acabar guanyant de 7 al final dels 60 minuts (28-21).