El Bordils torna a la feina amb un estricte protocol per evitar contagis

L'Handbol Bordils va tornar ahir a la feina, després de l'aturada pel coronavirus. L'equip de Pau Campos va fer el primer entrenament de la pretemporada d'una manera atípica i seguint una pila de protocols estrictes per evitar riscos, tot i que durant aquest temps ningú ha deixat de treballar pel seu compte per encarar amb garanties el vuitè curs a la Divisió d'Honor Plata. «Comencem amb molta precaució i a l'expectativa de les noves informacions», explica el tècnic.

En aquest sentit, «el club ha dissenyat un protocol propi que té cura de tots els detalls, a banda dels de les federacions. Entre tots tres, tenim unes indicacions clares sobre el que em de fer aquesta pretemporada». No obstant això, Campos adverteix que «es podrà seguir sempre que no hi hagi un brot o cap altra nova normativa que anul·li les anteriors». És per això que, d'entrada, el cos tècnic s'ha plantejat «anar setmana a setmana». «Com que aquesta és més de treball físic, ens hem dividit en grups estables de 7-8 jugadors que no es creuen amb la resta i tenen diferents vestidors. D'aquesta manera, intentem aïllar en tres subgrups tot el grup i si hi hagués algun positiu només hauríem d'aturar un subgrup», diu.

Seguir una normativa tan estricta, dificulta el desenvolupament de la pretemporada: «Partim de la base que amb la mascareta és complicat entrenar perquè a vegades els jugadors no ens entenen. A més, l'handbol és un esport de contacte i per entrenar també ho hem d'estar. A partir de la setmana vinent ja començarem a fer un treball més tècnic i tàctic i això implicarà filar més prim amb els protocols».



El moment dels joves del planter

Amb les baixes de Jordi González, que ha fitxat pel Barça, Marc Canyigueral, David Masmiquel i Gerard Farrarons, tots tres per motius personals, el club ha donat l'oportunitat «als joves de la casa, com sempre». «Tenen una opció molt bona i han d'aprofitar-la. Per això els he demanat que aquest estiu fessin un pas endavant en l'ambit físic. Esperem que la temporada sigui llarga perquè tots ells tindran possibilitats d'entrar a les rotacions del primer equip», comenta.