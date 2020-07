Les absències de Riqui Puig i Ansu Fati no estan evitant que el Barça B cada cop estigui més a prop de pujar a Segona A. Ahir, a Algesires, el filial blaugrana va superar el Badajoz per penals després d'empatar 1-1 (Rey Manaj i Guzmán). Mentrestant, el Cornellà en va fer prou amb un d'Agus (0-1) per deixar fora l'Atlètic Balears. Diumenge, els partits decisius.