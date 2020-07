El Barça visita el Valladolid amb la necessitat de seguir sumant de tres en tres

Un altre partit sense marge d'error afronta el Barça a Valladolid en aquest final de temporada en què necessita guanyar els seus partits i esperar l'error del Reial Madrid per aspirar a un títol a La Lliga que cada vegada té més complicat. Els de Quique Setién ofereixen sensacions trobades en el seu joc. Són molt irregulars, capaços de signar alguns bons partits, com contra el Vila-real (1-4) i després encallar-se davant rivals inferiors com va quedar demostrat davant l'Espanyol (1-0), a qui va derrotar amb moltíssims problemes.

Setién té les baixes d'Ansu Fati, expulsat en l'últim partit, i la dels lesionats Frenkie de Jong i Umtiti. Arthur Melo, també per amigdalitis. Junior Firpo és alta.