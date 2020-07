L'Olot compta amb el lateral Joel Arumí

Joel Arumí torna d'una cessió ben productiva al Figueres amb la intenció de fer-se un lloc al primer equip de l'Olot. El lateral de Sant Julià de Vilatorta, renovat per un curs més, va disputar més d'una vintena de partits a Tercera amb la Unió la campanya passada i lluitarà al màxim en la pretemporada per convèncer el cos tècnic i d'aquesta manera estrenar-se a Segona B. El jove osonenc, que a l'abril va complir 20 anys, retorna a la disciplina garrotxina. A Figueres, Arumí va participar en 21 partits (19 com a titular), acumulant més de 1.600 minuts. Arumí, format al futbol base de l'Olot, també va gaudir, la temporada anterior, d'una cessió al Damm juvenil dirigit per Martín Posse abans de fer la pretemporada a les ordres de Raúl Garrido.

La direcció esportiva ha apostat per la renovació del prometedor lateral esquerre, que busca quedar-se a la plantilla i fer el salt definitiu a la divisió de bronze. Amb el de Sant Julià, ja són setze els jugadors confirmats per a la temporada vinent.

«Aquesta pretemporada amb l'Olot he de ser jo mateix, jugar com sé fer i demostrar al tècnic que puc estar a l'equip. Està clar que ningú em regalarà res, però jo ho donaré tot i lluitaré amb totes les meves forces per poder estar aquest any a l'Olot. A partir d'aquí, la decisió ja serà del cos tècnic», va dir el futbolista.