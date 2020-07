Abonar-se al Bisbal Bàsquet a la Lliga EBA val entre 40 i 60 ?

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet militarà a la Lliga EBA aquesta temporada, una fita inèdita a l'entitat i un gran repte per a un club que cada vegada està arrelant més l'afició per l'esport de la cistella a la ciutat i a la comarca. Per continuar sentint de ben a prop l'escalf dels seguidors, el club ha engegat una campanya única de capatació de socis-abonats, que permetrà als seguidors reservar el seu seient i no perdre's detall de l'estrena de l'equip a la quarta divisió del bàsquet espanyol.

Per només 40 ?/any els aficionats es podran convertir en el 6è jugador del Bisbal Bàsquet. També s'ofereix una tarifa més exclusiva, per 60 ?/any que sota la denominació Nicholson permetrà seguir els partits de la lliga EBA des d'una cadira a peu de pista.