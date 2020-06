El GEN Roses lliura el premi del creuer a vela per la Badia a un lector de l'EMPORDÀ

SANTI COLL

Els responsables del Grup d'Esports Nàutics de Roses-GEN han lliurat a Joan Vaquero el premi d'un creuer a vela per la Badia per a quatre persones. Vaquero ha estat el guanyador del concurs promogut pel GEN i el Setmanari de l'Alt Empordà durant el mes d'abril. Ell, juntament amb tres acompanyants de la seva elecció, podran gaudir d'una fantàstica aventura de navegació amb el guiatge dels monitors qualificats del GEN per descobrir l'encant de la costa empordanesa.