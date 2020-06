plantilla Martí recuperarà Samu Sáiz per jugar demà contra el Racing

Samu Sáiz no va poder jugar dissabte al camp del Las Palmas perquè arrossegava una sanció de l'última jornada abans de l'aturada. El mitjapunta madrileny és un altre dels jugadors cridats a ser importants en aquest tram final de temporada. Per qualitat i experiència, Samu Sáiz hauria d'agafar més responsabilitats en aquestes darreres deu jornades. La concentració de partits, a més a més, farà que pugui repartir-se minuts amb Borja García, indiscutible fins ara. Per demà, Martí continuarà sense poder tenir Brian Oliván, que té un altre partit de sanció, mentre que veu «complicat» poder recuperar cap dels lesionats que tenia dissabte (Granell, Rivera i Zeballos).