Carles Marco podria ser el tècnic del Bàsquet Girona

Àlex Formento, fins aquesta temporada director esportiu i entrenador del Bàsquet Girona, s'acomiada aquest migdia del club després que dissabte saltés la sorpresa amb l'anunci que no continuaria la temporada vinent a LEB Or. El seu substitut encara no s'ha anunciat, però segons va desvetllar ahir la cadena COPE, podria ser l'exbase de Badalona Carles Marco, que ha dirigit una temporada i mitja el Palència a la segona divisió del bàsquet espanyol. Abans, l'exjugador havia dirigit també a LEB Or l'Oviedo durant tres cursos. Segons la informació radiofònica, Carles Marco estaria a prop de tancar el seu fitxatge pel club que presideix Marc Gasol amb un acord per dues temporades.

Com a jugador es va formar al Sant Josep de Badalona, i abans d'arribar al Joventut, va passar pel Gijon i el Valladolid. Sevilla, Lleó, Manresa, Saragossa i Burgos van ser d'altres dels seus destins abans de retirar-se. A les banquetes va iniciar-s'hi fent d'assistent de Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau al Manresa.

Aquesta temporada, inacabada a LEB Or per culpa de la covid-19, Marco ha deixat el Palència classificat en cinquè lloc a LEB Or i optava a lluitar per l'ascens a l'ACB en els play-off que no s'han arribat a jugar. La seva arribada a Fontajau es pot concretar en els propers dies, on confeccionaria l'equip del curs que ve al costat del director esportiu Jordi Plà.