Martí: «Ha estat una setmana productiva i estem preparats»

Poder entrenar al complet des de dilluns passat és sens dubte un gran pas endavant. Feia setmanes que Pep Lluís Martí ho reclamava, veient limitada la seva feina amb un calendari més que exigent per endavant. Després del primer tastet, l'entrenador del Girona va assegurar ahir que «les sensacions són molt positives». Martí està content de veure treballar tot el grup i assegura que «un cop ens hem reunit tots podem fer feina en espais més amplis i partits d'11 contra 11» com el d'entrenament que van disputar a Montilivi.

«Les situacions són més reals i s'adapten al que realment ells necessiten per enllestir la feina acumulada. Ha estat una setmana molt productiva i penso que els jugadors estan preparats, motivats i conscients del que ens juguem. Serà molt difícil dur a terme 11 partits consecutius i sense pràcticament descans, però estan preparats. Tenim una plantilla àmplia per afrontar tota la competició», exclamava el balear.

Martí va destacar com de «complicats» van arribar a ser els primers entrenaments: «Sempre es comencen les pretemporades, per dir-li d'alguna manera, amb diferents situacions. Tens molts jugadors i després vas reduint. En aquest cas, ha estat tot el contrari. Teníem por d'interpretar malament els conceptes i que en l'aspecte físic es produís alguna lesió».



Samu i Oliván, baixes per sanció

Per altra banda, ni Samu Sáiz ni Brian Oliván viatjaran fins a Gran Canària el dissabte vinent. El primer va veure la cinquena targeta groga al final del partit contra l'Albacete (1-1), mentre que el lateral esquerre va veure la vermella per protestar a l'àrbitre Bikandi Garrido tot i no jugar cap minut. Oliván ha estat castigat amb dos partits de sanció i, per tant, tampoc hi serà contra el Racing a Montilivi (dimarts 16 de juny a dos quarts de deu de la nit). Per la part del Las Palmas, no hi serà Mauricio Lemos, també sancionat.