La FCF resol la temporada amb ascensos i sense descensos

Fumata blanca al futbol català. La Federació Catalana de Futbol ha resolt la temporada del futbol i futbol sala amateur i de base, després de decretar el final de les competicions fa unes setmanes a causa de la pandèmia i la impossibilitat de completar el calendari previst.

En el cas territorial, el curs queda lliure de descensos i s'apliquen els ascensos contemplats al pla de competicions de la temporada 2019-20. En funció de cada competició, pugen de categoria els campions de cada grup, juntament amb els segons en els casos indicats en les directrius del pla.

En cas de contemplar una promoció d'ascens entre equips per completar les places, davant la impossibilitat de disputar-se el duel, s'aplica el coeficient competitiu (punts/partits jugats) per adjudicar la plaça d'ascens corresponent.

La Federació ja estaria demanat als clubs amb dret a pujar de categoria la seva disponibilitat per elaborar una llista definitiva pròximament, pendent de possibles moviments i la definició estructural de la temporada 2020-21.

La base sense descensos, amb ascensos i matisos

Respecte al futbol base, la FCF ha resolt concloure la competició sense descensos i amb ascensos per cobrir vacants a categories superiors, tal com indica el comunicat: «En el futbol i futbol sala base també es dóna per finalitzada la temporada sense descensos, i es practicaran els ascensos derivats de la cobertura de vacants, pel sistema de millor coeficient, segons el criteri de territorialitat».

L'ens federatiu argumenta la decisió amb «el caràcter formatiu del futbol i futbol sala base i a la regulació establerta en el Codi Ètic de l'FCF, segons el qual en l'àmbit dels futbolistes menors d'edat cal anteposar els processos d'aprenentatge sobre els triomfs esportius».