El Girona B és nou equip de Tercera i el Bescanó puja a Primera Catalana

El Girona tindrà el filial a Tercera Divisió la temporada vinent. L'aturada de la competició per culpa de la pandèmia de la COVID-19 va frenar en sec l'evolució d'un Girona B que fins llavors, signava números de rècord. Amb 46 gols a favor, només 2 en contra, en 22 partits, conjunt que dirigeix Àxel Vizuete tenia 20 punts d'avantatge respecte al segon, FE Grama, i anava de caps a Tercera si és que no hi tenia ja els dos peus. Tot i això l'aturada de la competició va posar en dubte l'ascens en el cas que la Federació hagués optat per declarar la temporada deserta. Finalment però, la resolució manté els sistemes d'ascensos i això fa que el Girona B, amb el Muntanyesa i el Valls, millor segon, pugin a Tercera.

Ningú pot posar cap pega a l'ascens del Girona B. Si algú es mereixia pujar enguany, era el filial blanc-i-vermell que ha esparracat tots els rècords amb 20 victòries, dos empats i cap derrota. «Estem molt i molt contents i amb un sentiment de felicitat molt gran», destacava ahir al vespre Vizuete. El tècnic feia èmfasi en els registres dels seus nois. «No només ens quedem amb l'ascens sinó també amb el com. Aquest equip ha fet quelcom històric i impensable amb uns grans números», deia el tècnic.

El Girona B no va ser l'únic equip gironí que va obrir una ampolla de xampany ahir. A Bescanó van poder per fi celebrar l'ascens a Primera Catalana que s'ha escapat de la punta dels dits els últims anys. En aquest sentit, la categoria tindrà 40 equips el curs que ve i podria dividir-se amb quatre grups de 10 equips. A part del Bescanó hi seran Palamós, L'Escala, Lloret, La Jonquera i el Llagostera B, que es beneficia de la supressió dels descensos.



Begur i Palafrugell, a Segona

Pel que fa a Tercera Catalana, els equips que ascendeixen a Segona Catalana són el Torroella, el Tordera i el Coma-cros, com a primers classificats de cada grup, a més a més, del Palafrugell, com a millor segon, i del Begur, com a millor dels que haurien hagut de jugar la promoció. Per últim, els equips que pugen a Tercera Catalana són La Cellera, EF Garrotxa, Breda, Blanes B, Can Gibert B, Viladamat, La Jonquera B i Roses City.

«En futbol amateur s'ha pres una bona decisió i la majoria estan contents. Pel que fa al futbol base era impossible fer res que no fos això», assegurava ahir Jordi Bonet, delegat territorial de la Federació a les comarques gironines. Bonet detallava que «s'ha mantingut el pla de competició vigent» pels ascensos mentre que els altres han estat per «millor coeficient». En aquest sentit, el Begur ha pujat a Segona Catalana per millor coeficient que el Campdevànol mentre que, el Guíxols s'ha quedat sense ascens a Primera per aquest motiu.