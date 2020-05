Sense temps per perdre i encara molta feina per davant, la primera plantilla del Girona es tornava a exercitar ahir a les instal·lacions de La Vinya. Novament, en una sessió en què els jugadors es van haver de dividir per grups, davant la impossibilitat encara de treballar al complet fins que la desescalada no avanci. L'equip s'exercitarà de nou avui sota les ordres de Pep Lluís Martí, mentre que el parèntesi arribarà demà perquè els jugadors carreguin les piles.