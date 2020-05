Allau d'ascensos de l'Escala, Vilafant i Escolàpies

La resolució de la Federació Catalana de Bàsquet ha decretat fins a tres ascensos de categoria d'equips de l'Alt Empordà. El sènior masculí de Vilafant i Escolàpies pugen a Segona i Tercera Catalana respectivament, i el femení de l'Escala promociona a Segona.

Els vilafantencs assoleixen l'ascens com a líders del grup amb 16 victòries i només 2 derrotes en les jornades disputades abans de l'aturada. El Sots-25 masculí de les Escolàpies puja com a segon amb un 14-6, mentre que les costaneres promocionen havent acabat en la quarta plaça amb un 12-5, i una jornada menys.

Per la seva banda, el sènior femení del Vilafant queda pendent d'un possible ascens a Primera Catalana, havent acabat en la cinquena plaça amb 13 victòries i 7 derrotes. És el quart equip a la llista per cobrir vacants a la categoria i, per tant, aquest ascens es podria produir en funció de possibles renúncies o ajustaments dels equips de Primera.

Dubtes sobre la pròxima temporada

Així doncs, l'Escala, Vilafant i Escolàpies han celebrat l'ascens de categoria en plena desescalada, i encara sense saber ben bé quan serà l'inici del pròxim curs, ja que la FCBQ ha volgut mantenir la precaució respecte a les dates de la pròxima temporada.

Des de l'ens federatiu apunten que «seria aconsellable no començar abans del 17 d'octubre» les competicions, pendents de l'evolució de la pandèmia i els possibles rebrots d'aquesta.