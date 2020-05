Borja García i la fam al vestidor: «Ho donarem tot per aconseguir l'objectiu»

El primer pas va ser calçar-se les botes i trepitjar la gespa. Olorar-la. Vestir-se de curt, tocar pilota. Un petit pas endavant, encara que lluny de la rutina, de la realitat. Ara fa dos dissabtes, el Girona es tornava a entrenar deixant enrere un grapat de setmanes de confinament. Eren sessions individuals. Dies estranys, atípics. Però necessaris. Els protocols de LaLliga així ho marcaven i a La Vinya no hi va haver lloc per a l'excepció. Guants, mascareta, bosses biodegradables; entrenaments solitaris, sense contacte, amb els companys ben allunyats. Uns dies després, l'escenari ha canviat. Ahir, per primer cop en molt de temps, el treball tornava a ser grupal. No pas amb la totalitat del grup. Això encara és impossible. Però sí amb uns quants futbolistes. Suficient per engrescar el vestidor, per veure que el retorn a la competició és una mica més a prop. Aquesta és la tònica que viurà el Girona, com la resta dels equips de Primera i Segona A, durant els propers dies. Ho celebren els protagonistes. Un d'ells, Borja García. El 10 va xerrar ahir, tot valorant «l'atípica» i alhora «estranya» situació que tant ell com els seus companys han de viure. Però també il·lusionat perquè torni la lliga, on espera que «l'adaptació» sigui tant ràpida com bona perquè l'objectiu de l'ascens és encara ben viu.

«Teníem moltes ganes de trepitjar la gespa. Va ser bastant atípic entrenar-se de manera individual perquè no ho havíem biscut mai. Ara hem pogut reviure algunes situacions una mica més o menys reals. Hem fet exercicis que ens acosten a la realitat de la competició», deia el migcampista, tot equiparant l'actual període de temps «com una pretemporada». «Venim de dos mesos estranys i hem hagut de refer una altra vegada la relació amb els companys. Teníem moltes ganes de tornar-nos a veure per fer allò que més ens agrada», afegia.

Si tot va com està previst, la competició engegarà de nou en poques setmanes. Es disputaran les jornades que queden a les dues màximes categories, en un calendari més apretat i sense públic a les graderies. Borja García té coll avall que l'adaptació serà un aspecte clau per a la supervivència. «Comencem tots de zero. Fa dos mesos que els futbolistes estem inactius i ara ens hi tornem a posar. Just hem entrenat de nou i encara no sabem del cert quan tornar``a la lliga. Està clar que el que millor s'adapti a les circumstàncies hi tindrà més terreny guanyat. Crec que els primers partits seran clau per marcar on podrem acabar la temporada».



Lesions i l'ascens

Si la competició s'acaba reprenent a les portes de l'estiu i els partits s'acumulen, el de Villaverde està convençut que tot plegat pot passar factura als futbolistes, els principals protagonistes. Així ho assenyalava ahir en unes declaracions que el club va penjar a diversos canals com Twitter o Youtube. «Estem vivint una situació excepcional, mai s'havia viscut quelcom així. Ja veurem quin és el temps de pretemporada que tenim per preparar-nos. Després, haurem de jugar cada 72 hores i amb unes temperatures bastant altes. Segur que tot plegat té alguna conseqüència física per a nosaltres», deia. Considerava també que el retorn del futbol pot ser «una alegria per a la gent» i que l'esport pot «distreure» els aficionats, encara que aquests no podran accedir a Montilivi ni tampoc a cap altre estadi. «Segur que notarem la gent, el seu alè, encara que no estiguin al nostre costat. Però ens mostraran el seu suport pel carrer o per les xarxes socials». Finalment, va enviar un missatge de positivisme cap al tram final del curs. «Intentarem posar-nos a to per encarar el mes i mig de competició que ens queda per davant. Tots sabem quin és el nostre objectiu i intentarem donar-ho tot per aconseguir-lo», fent referència al desig d'atrapar de nou la Primera Divisió, categoria que s'esfumava ara fa tot just un any.