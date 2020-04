Les 24 Hores de Le Mans es disputaran al setembre

Les 24 Hores de Le Mans, la prestigiosa prova francesa que integra el Mundial de Resistència (WEC), posposada a causa del coronavirus, es disputarà finalment del 19 al 20 de setembre pròxim.

Així ho ha anunciat aquest divendres l'Automobile Club de l'Ouest, la societat organitzadora de la tradicional prova d'un dia que es disputa habitualment al circuit de La Sarthe.

La setmana de carrera, que començarà el 13 de setembre amb inspeccions i verificacions diverses, tindrà el seu punt àlgid amb la vuitantena vuitena edició de la prova, que arrencarà a les 14:30 de dissabte 19 de setembre i acabarà, com el seu propi nom indica, a aquesta mateixa hora un dia després. La principal diferència amb anteriors edicions és que no hi haurà el 'Test Day'.

L'espanyol Fernando Alonso va guanyar les dues últimes edicions de la prova, les de la Supertemporada 2018-19, a bord d'un Toyota TS050 Hybrid, que va compartir amb el suís Sebastien Buemi i el japonès Kazuki Nakajima.

El doble campió mundial asturià de Fórmula 1 es va proclamar així mateix campió de món de Resistència aquesta temporada, al costat de Nakajima i Buemi.