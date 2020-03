Es manté la suspensió de totes les competicions de futbol

La Federació Catalana de Futbol ha aprovat la mesura de mantenir la suspensió dels partits de totes les competicions de les modalitats de futbol, futbol sala i futbol platja organitzades per l'FCF,fins que les autoritats competents considerin que es poden reprendre amb seguretat per a tots els participants. De la mateixa manera, també continua la suspensió de totes les activitats esportives i formatives presencials organitzades per l'FCF.

Aquests acords, amb incidència en les categories amateurs i de base, esdevenen la continuació de les mesures extraordinàries de prevenció pel coronavirus establertes amb anterioritat, i han estat adoptats per la Comissió Executiva de l'FCF, reunida de forma telemàtica en el dia d'ahir.

Alhora, s'afegeixen a la comunicació rebuda per part de la RFEF de suspensió de totes les competicions de futbol no professional i d'àmbit estatal, fins que les autoritats competents considerin que es poden reprendre quan no suposi cap risc per a la salut dels futbolistes, membres de cossos tècnics, integrants dels clubs i públic assistent, i on s'insta a les federacions territorials a prendre la mateixa mesura per a les competicions d'àmbit autonòmic.

A més, l'FCF recorda entre tots els clubs i federats la prohibició de realitzar qualsevol activitat esportiva a l'aire lliure durant el període d'estat d'alarma, inclosos els entrenaments tant d'equip com a nivell individual.