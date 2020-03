La Piscina de Roses obre l'aplicació EntRena't per fer exercici a casa

Davant de la situació d'excepcionalitat i la necessitat i importància de realitzar regularment una activitat física saludable, també i especialment durant el confinament pel coronavirus, la Piscina Municipal de Roses vol facilitar la pràctica esportiva des de casa i, a partir d'avui mateix, obre l'APP EntREna't a tothom que la sol·liciti.

L'App EntRena't ha tingut una molt bona acollida entre les persones abonades a l'equipament rosinc. Davant aquesta resposta, i atesa la situació de confinament actual, la Piscina obre ara aquesta eina a tothom. D'aquesta manera, tota aquella persona interessada tindrà a la seva disposició tant les classes virtuals (més de 350 sessions de diferents modalitats) com les rutines d'entrenament per fer casa, sense material i dividides en tres dificultats (baixa, mitja o alta). Cada rutina està formada per 8 sessions (4 sessions per setmana) i tenen una durada de 35 a 45 minuts cadascuna.

Qui vulgui gaudir d'aquest servei de forma totalment gratuïta mentre duri la situació de confinament, només cal que enviï un correu a activitats@piscinaroses.cat amb les dades següents: Nom i cognoms, correu electrònic, mòbil, data de naixement i població de residència

A partir d'aquí, caldrà que es descarregui l'APP EntRena't Roses i rebrà les claus d'accés via mail. A la xarxes socials de la Piscina de Roses es poden consultar també vídeos demostratius, mentre que el número de WhatsApp 605 58 83 58 (de 9.30 a 13h i de 15 a 19h) aten qualsevol consulta sobre l'APP o assessorament esportiu.