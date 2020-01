Setién dona descans a Messi en la visita a Eivissa

Els setzens de final de la Copa del Rei ja estan en dansa. Avui es disputa el gruix de partits d'aquesta eliminatòria, amb tres partits destacats: Eivissa-Barça, Reial Societat-Espanyol i Unionistas de Salamanca-R. Madrid, a banda del Girona-Vila-real.

L'Eivissa desitja fer història davant el Barcelona, en la primera sortida de Quique Setién, en una eliminatòria a partit únic on els balears intentaran donar la gran sorpresa aprofitant que el seu camp és de gespa artificial, la gran motivació dels seus jugadors, les condicions climatològiques, i la possible entrada de «suplents» que puguin presentar els barcelonistes. El Barça sap que no pot badar perquè en un format de Copa similar ja va quedar eliminat davant del Figueres, el Novelda i el Gramenet fa unes quantes temporades.

La visita del Barça ha convulsionat l'illa pitiüsa, molt més acostumada al soroll i la intensitat dels seus estius que a la passió per un partit de futbol. Des de fa dies, tot ha girat a Eivissa al voltant de la visita del líder de Primera, en una tasca en la qual han col·laborat les entitats públiques i privades. Messi, la gran estrella blaugrana, no viatjarà, com tampoc ho faran ni Busquets ni Piqué. Setién els dona descans. A la llista sí que hi són Ter Stegen, Alba, Sergi Roberto, Griezmann, De Jong, Lenglet o Umtiti, al costat de joves com Ansu Fati, Riqui Puig i Chumi.

S'han habilitat graderies supletòries per ampliar l'aforament del camp de 4.500 a 6.445 espectadors, hi haurà un reforç i serveis extraordinaris en el transport públic, una pantalla gegant per als que no puguin accedir a camp, i s'ha millorat l'enllumenat amb l'objectiu de garantir la qualitat de la retransmissió televisiva del partit. La bona campanya de l'Eivissa en el Grup 1 de Segona B també està ajudant a què regni l'optimisme a les files de l'equip celeste davant la visita dels blaugranes. L'equip que dirigeix un històric del futbol, com Pablo Alfaro, exdefensa del Barça entre d'altres equips i company de Quique Setién al Racing de Santander a la dècada dels noranta, és tercer a la classificació amb 43 punts. En les seves files destaquen futbolistes amb molta experiència, com l'ex de l'Espanyol i el Girona, Germán Parreño, Javi Lara, que ha jugat en diversos equips d'Espanya i l'Índia, i Rodado, que va recalar al Eivissa després del seu pas pel Mallorca, entre d'altres. També destaquen el gironí Pep Caballé, Grima i Javi Lara, exjugadors del Cornellà, Badalona i Eibar, respectivament.



Una final per a l'Espanyol

L'Espanyol, per la seva banda, visita la Reial Societat. Abelardo plantejarà un equip competitiu. De totes maneres, a ningú se li escapa que la prioritat del cos tècnic és la Lliga i aquest dissabte l'equip té un altre compromís important contra l'Athletic, a l'RCDE Stadium. El tècnic donarà minuts a futbolistes sense tant protagonisme.

Piatti, Pol Lozano, Ferreyra i Cabrera, el nou fitxatge, són novetats a la llista. Set titulars a Vila-real tenen descans: De Tomás, Calleri, Marc Roca, David López, Darder, Dídac Vilà i Bernardo.