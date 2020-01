El Sarrià suma un punt a casa per acabar la pirmera volta del curs

El Sarrià va sumar un empat davant el Ciudad Real (19-19) per tancar la primera volta d'aquesta primera temporada històrica a la Divisió de Plata, en un partit molt igualat, on cap dels dos equips va poder agafar un avantatge prou clar en el marcador. Però va ser el conjunt entrenat per Salva Puig qui va gaudir de l'última oportunitat per emportar-se la victòria. En aquesta última possessió, els sarrianencs no van poder trobar una opció clara de llançament i Pere Arnau, amb un llançament de falta ja amb el temps completat, no va poder anotar el gol que hagués significat el triomf.

El marcador baix (19-19) també reflecteix el bon posicionament dels dos equips en defensa i sobretot els porters d'ambdós equips van fer intervencions de mèrit per evitar el gols rivals. El visitant Kotanidis va estar especialment encertat en alguns u contra u que haguessin decantat la balança a favor dels locals.

De fet, van ser els de Puig que van agafar la inicitiva en el marcador en la primera meitat amb dos gols per davant en determinats moments, tot i que es va arribar amb empat a 10 al descans. En la segona, amb un Sarrià que li va costar més córrer, van ser els manxecs que es van posar diferents cops per davant, gràcies també a trobar els extrems, cosa que no havien fet en els primers 30 minuts. Tot i així, només podien tenir un marge d'un gol a favor. Però al final, la igualtat es va apoderar del partit amb el 19-19 final.