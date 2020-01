Una derrota més perillosa del que pot semblar

No tenir pràcticament res en joc va passar factura al Bàsquet Girona. Els d'Àlex Formento van confirmar la setmana passada la participació al grup de dalt de la segona fase de LEB Plata i, tot i que el duel d'ahir davant l'Hospitalet podia ser «útil» pel que fa a la classificació, van prendre's massa al peu de la lletra això de ser líders i es van permetre el luxe de donar l'avantatge al conjunt local. En conseqüència, van haver de prémer l'accelerador a l'últim quart. Acaronant l'empat amb només dos punts de marge, els gironins van quedar-se amb un pam de nas davant la reacció de l'Hospitalet, que va fer prou mèrits per ser el quart rival d'aquest curs que els supera (73-61).

Els locals van fer una declaració d'intencions. No els ho donarien mastegat i encara menys comptant amb encert des de la línia dels 6,75. Veient l'alta pressió de l'Hospitalet, Formento ja va demanar temps mort abans dels primers cinc minuts per buscar la resposta del seu equip. Moreno va posar el primer triple per començar a retallar distàncies, tot i que s'acabaria el primer quart amb el marcador en contra (22-18). En el segon, tampoc van aconseguir capgirar-lo. La compenetració entre Cosialls i Dijkstra va ser clau per puntuar, encara que la rèplica dels locals era imminent. De res servien els tirs lliures de Moreno o el gran triple de Sàbat perquè l'Hospitalet agafava el rebot i ho diluïa tot a base de triples.

A la segona part, van llençar un altre quart per adonar-se que una derrota els podria comptar per a la segona fase. La reacció va arribar al final, quan el Girona va desbordar en qualitat. Sense rendir-se, Màxim va ser el mirall de l'equip que va acaronar l'empat davant d'un equip que no volia renunciar a quedar entre els sis primers.

Amb la derrota, el Múrcia atrapa el Girona al lideratge i fa imprescindible la victòria diumenge a Fontajau.