Pols entre gironins de bronze

Ambient distès i cordial entre els tècnics del Llagostera i de l'Olot, Oriol Alsina i Raúl Garrido, ahir a la tarda, en una trobada informal al camp dels blaugranes, a només dos dies del derbi gironí de Segona B. Tant Alsina com Garrido van elogiar el rival i es van mostrar convençuts que es veurà un partit «igualat» a pesar que Llagostera i Olot proposen «estils de joc» diferents. També van admetre que la proximitat de l'eliminatòria de Copa (dijous de la setmana que ve el Llagostera rep l'Haro i l'Olot visita el Nàstic) els obligarà a gestionar la plantilla, tot i que per a ells «el partit més important sempre és el proper».

Amb el retorn del Llagostera a la categoria de bronze torna demà (17.00) un derbi relativament nou entre blaugranes i garrotxins. Garrido, que admet que aquesta setmana han hagut de pair el cop dur de la derrota a casa contra l'Oriola (0-1) considera que «és un partit especial, hi ha rivalitat, i espero un duel molt bonic». Alsina, per la seva banda, va explicar que «hi ha la rivalitat normal entre dos equips de la província de Girona que estan fent una molt bona temporada, cadascun amb el seu estil de joc». El tècnic del Llagostera espera una bona entrada a l'estadi «perquè sempre ve molta gent d'Olot i esperem que sigui una jornada molt xula per a tothom».



Pendents de diverses peces

Durant la trobada van analitzar els tècnics el capítol de baixes. El Llagostera té la de Gil Muntadas per sanció, una absència molt sensible, a banda dels lesionats de llarga durada, i la d'Adri Lledó, que ha decidit deixar el club per buscar més minuts en un altre equip. Això sí, Alsina recupera Crespo; l'Olot està pendent de si pot disposar de Pep Chavarría. Blázquez és baixa segura i Garrido va anunciar que probablement Eloi entri a la convocatòria «tot i que arriba una mica just» després d'estar un mes de baixa per un edema ossi. Masó i Kilian estaran més rodats, després d'haver reaparegut el cap de setmana passat contra l'Oriola.

Un dels factors que pot marcar el partit és les característiques del Municipal de Llagostera. Raúl Garrido va dir que «sempre tenint en compte el rival i les mides del camp, tractarem de ser fidels a la nostra identitat i això passa per intentar ser molt verticals». Per la seva banda, Alsina va insistir en què «la baixa de Gil és important però tenim una gran plantilla i qui surti es deixarà la vida com sempre. No ens aportarà les mateixes virtuts de Gil, però ens en donarà d'altres». El preparador del Llagostera va aplaudir l'estil dels garrotxins, la seva intensitat defensiva, i el perill que es facin amb el control de la pilota, i va assegurar que els veu lluitant a prop dels llocs de play-off aquest any. A més, creu que l'Olot s'adapta bé a qualsevol terreny de joc.