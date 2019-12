La Mitja de Figueres pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

L'Institut Guttman va ser present a la cursa figuerenca

El passat 3 de desembre es va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És una jornada que s'ha celebrant des de l'any 1992 quan l'Assemblea General de les Nacions Unides el va declarar mitjançant la resolució 47/3 per promoure els drets i el benestar de les persones amb alguna discapacitat en tots els àmbits de la societat i el desenvolupament, així com per aconseguir una major conscienciació social sobre la seva situació en aspectes polítics, socials, econòmics i culturals.

Enguany, el tema del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat ha estat: "Participació i lideratge en les persones amb discapacitat: Agenda de Desenvolupament 2030", centrant-se en l'empoderament de les persones amb discapacitat per tal d'aconseguir un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible.

Des de la seva constitució l'any 1962, tal com queda recollit en els seus Estatuts, la Fundació Institut Guttmann és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d'oportunitats.

Entre de les moltes iniciatives de caràcter social que es desenvolupen a l'institut Guttmann, l'any 2017 es va promoure la creació del Programa Sports&Life Guttmann Club, una iniciativa dirigida a antics pacients de l'hospital, les seves famílies i amics, així com a qualsevol persona amb una discapacitat d'origen neurològic, que independentment de les seves capacitats funcionals, possibilités la pràctica de l'esport i altres activitats socials i culturals en un entorn comunitari i d'una forma normalitzada, contribuint a l'estat de salut dels participants.

Des del 2017 s'han realitzat, sigui directament o amb col·laboració amb altres entitats o institucions, més de 50 activitats. La darrera d'elles ha estat la participació en la Mitja de Figueres celebrada el passat 1 de desembre.

Com qualsevol cursa atlètica, la Mitja de Figueres, en la seva condició intrínseca de prova esportiva, la competició hi té un paper important, sigui en la classificació general o en els reptes personals individuals de cadascun dels participants.

Però més enllà de l'àmbit esportiu i competiu, actualment les curses atlètiques, i més les que compten amb distàncies populars com els 10km o 21 km juguen un paper important com a eina socialitzadora on famílies senceres, grups d'amics, així com diferents col·lectius viuen l'esdeveniment i la jornada com un acte de diversió i de relació molt més enllà de l'àmbit esportiu.

Un gran exemple, l'hem viscut fa uns dies a la Mitja de Figueres, on el que podria ser un simple acte esportiu s'ha convertit en un esdeveniment totalment transversal.

Aquesta transversalitat s'ha aconseguit gràcies al fet que en un mateix indret, Figueres, en un mateix acte, La Mitja, i en un mateix moment, el matí de diumenge, hi poguessin participar des d'atletes professionals provinents de l'estranger, passant per esportistes amateurs i d'altres aficionats que recentment s'inicien en la pràctica de l'atletisme, fins als més menuts de la casa, i per últim, però no menys important, persones amb diversitat funcional que utilitzen diferents sistemes de desplaçament com poden ser les cadires de rodes elèctriques o manuals, handbikes, terceres rodes, etc.

D'aquesta manera, amb aquesta transversalitat tan difícil d'aconseguir en algunes ocasions però tan natural com va sorgir el passat dia 3, la Mitja de Figueres amb només cinc anys de vida, es converteix en molt més que en una competició esportiva, es converteix en un acte transversal que permet la participació del col·lectiu amb diversitat funcional de manera activa i efectiva en la societat, en l'entorn urbà i en el comunitari, apostant clarament i tal com resava el lema d'enguany del Dia internacional de les Persones amb Discapacitat, en el seu empoderament mitjançant un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible.