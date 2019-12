Sarrià i Bordils reediten dissabte el derbi sis anys i vuit mesos després

Sarrià i Bordils reeditaran dissabte que ve (19.00) un dels grans derbis per excel·lència de l'handbol gironí, que estava inèdit des de l'abril de 2013. Sis anys i vuit mesos després, els dos equips es retrobaran, a més, en una categoria inèdita: la Divisió d'Honor Plata, on el Bordils hi juga la seva setena temporada seguida, i on el Sarrià hi ha debutat aquest curs. En aquell darrer precedent, el 13 d'abril de 2013, el Sarrià va guanyar per la mínima (28-27) davant d'un Bordils que perdia el lideratge de la Primera Nacional a benefici del Granollers B. Faltaven dues jornades pel final de la Lliga i tot i aquella derrota, l'equip que també dirigia Pau Campos es va acabar classificant per les fases d'ascens i un mes després, celebrava el salt a la segona divisió de l'handbol espanyol a Sòria.

A les files del Bordils hi ha molts més supervivents d'aquell partit que no pas en les dels locals. A banda de Campos, que aquesta temporada ha tornat a la banqueta del Blanc-i-Verd, repetiran experiència els jugadors Ferrer, Prat, David Masó, Vilanova, González, Canyigueral, Masmiquel i Moreno. Pel Sarrià només segueixen respecte a aquella plantilla, que dirigia Josep Espar, tres jugadors: Nitu Pórtulas, Ballester i Guillem Torres. Un altre cas és els dels germans Fina: el 2013 el darrer derbi el va viure Màrius, i dissabte i tocarà el torn a Juli. El Sarrià va guanyar aquell derbi després de dos anys perdent a casa, 35-41 (2011-12) i 28-31 (2010/11).

El pavelló del Sarrià es va omplir amb uns 600 aficionats, amb un ambient de gala com el que es repetirà dissabte. L'equip local, per evitar overbooking, ha limitat l'accés a la instal·lació i per dur-ne el control va repartir una entrada gratuïta per cada soci que en va demanar, fins esgotar l'aforament, de poc més de 500 localitats. Per poder entrar al pavelló caldrà aquesta entrada més el carnet de soci. El Sarrià reserva una petita dotació d'una desena d'entrades de cortesia pel Bordils, tal com fa amb la resta de rivals de la categoria. La possibilitat d'instal·lar a l'exterior del pavelló una pantalla gegant per tal que la gent que no hi podrà accedir pugui seguir el partit amb d'altres seguidors ha quedat finalment descartada.

El Sarrià es presenta al derbi amb la moral pels núvols després de firmar l'inici somiat a Plata. Els de Salva Puig són vuitens, amb 13 punts, a només tres del Villa de Aranda, que és segon. El Bordils, en canvi, tot i la seva espectacular victòria en la darrera jornada contra el Teucro, segueix en zona de descens amb 8 punts, a dos de la salvació que marca el Zamora. L'equip de Pau Campos no ho està fent gens malament, però ha quedat molt penalitzat per derrotes gairebé sobre la botzina, en partits que tenia clarament dominats, com la que va encaixar a Màlaga (32-31) després d'haver arribat a guanyar per set gols.