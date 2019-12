El Lloret continua cuer de l'OK Lliga després de perdre a casa davant el Reus Deportiu (2-4) en un partit on els locals van saber capgirar el 0-1 inicial per marxar a la mitja part amb 2-1, però després del descans els visitans van ser superiors i van remuntar per emportar-se la victòria. Els gols locals van ser obra d'Alex Grau i Rodríguez, que no van servir perquè els lloretencs encaixessin la desena derrota del curs.