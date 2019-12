Les urgències de l'Espanyol posen a prova el Reial Madrid al Bernabéu

El Bernabéu cita dos equips en estats de forma diametralment oposats. Mentre els de Zinédine Zidane estan a l'alça i deixen bones sensacions, els de Pablo Machín no arrenquen tampoc amb el seu segon tècnic de la temporada i són a la zona de descens i sense transmetre coses positives. El conjunt local sembla en aquest sentit clar favorit per continuar amb el seu ascens futbolístic de cara a un desembre que se li presenta molt important i una bona vara de mesurar per a les seves aspiracions en el campionat. Després de la visita perica, els blancs afrontaran dues sortides consecutives en només tres dies, a Mestalla i al Camp Nou, que poden ser determinants. No obstant això, la infermeria se li ha omplert de nou de forma sobtada i haurà de provar la capacitat del seu fons d'armari.

La pitjor de totes ha estat l'allargada de la durada de la lesió d'Eden Hazard, la contusió al turmell produïda davant el PSG ha passat a microfisura incompleta i s'ha d'acomiadar fins al 2020. El mateix escenari se li pot presentar a Marcelo, lesionat al soli, mentre que Gareth Bale tornarà a ser baixa i no haurà d'enfrontar-se a un nou plebiscit de Bernabéu. Al davant, un Espanyol que ha sumat un dels últims 15 punts i que arriba a la capital després de deixar mala imatge davant l'Osasuna, que el va golejar 2-4 tot i jugar amb 10, la qual cosa va provocar fortes crítiques de Pablo Machín al seu vestuari. Això pot servir d'esperó perquè els seus jugadors vulguin rentar la seva imatge i s'acosti més a la de la Lliga Europa, on l'equip sembla més fiable amb els teòrics suplents.