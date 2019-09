La Roda, primer desplaçament d'un Bàsquet Girona que té fam de victòries

Convertir Fontajau en un fortí és important si el Bàsquet Girona vol estar el més amunt possible a la classificació i lluitar així per l'ascens a LEB Or. Ara bé, també és imprescindible guanyar partits a fora, on ningú hi regala res. Tampoc a La Roda, la primera parada en una temporada que tot just acaba de començar. Si el cap de setmana passat l'equip d'Àlex Formento despatxava el Menorca a casa per 69 a 60 amb un Antonio Hester en forma (17 punts), ara toca mirar de donar continuïtat a aquest bon resultat. No serà pas fàcil. L'equip manxec, malgrat caure amb contundència en la jornada inaugural a Albacete, disposa d'arguments suficients per ser respectat i temut. «Ha despertat molta il·lusió i la pretemporada ha sigut excel·lent, competint contra rivals molt forts. Ve d'una decepció al primer partit, però no ens hi fixem. Ens esperem un contrincant perillós que segurament ens plantejarà molts problemes», avisa Formento.

El tècnic disposa de tots els membres de la seva plantilla per visitar una pista on la temporada passada el Bàsquet Girona hi va relliscar de valent: 76-58. «Tots els partits a fora són d'extrema dificultat, però viatgem amb l'optimisme que genera la bona feina feta en la primera jornada. Alhora tenim la precaució davant dels problemes que ens podem plantejar tots els rivals». La Roda no en serà pas una excepció. Guanyar serà clau per encarar la cita del proper dimecres, a casa contra del Benicarló.