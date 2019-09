Jordi Alba estarà entre dues i tres setmanes de baixa al Barça per lesió

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba estarà de baixa entre dues i tres setmanes, tot i que el club no va fixar cap termini per a la seva recuperació, per culpa d'una lesió al bíceps femoral esquerre que es va produir durant el partit contra el Borussia Dortmund (0-0) a Alemanya, en l'arrencada de la fase de grups de la Champions.

«Les proves realitzades al jugador han confirmat que pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra. És baixa i l'evolució marcarà la seva disponibilitat», va assenyalar el club en un comunicat. Segons TV3, la lesió el tindrà apartat dels camps de futbol un màxim de tres setmanes.

El lateral es va retirar en el minut 40, substituït per Sergi Roberto, després de notar unes molèsties en una acció en la qual va intentar centrar una pilota. Va ser atès a la banda i va intentar tornar, però finalment va demanar el canvi. Titular en l'estrena del FC Barcelona a la Lliga de Campions, Alba ha disputat els quatre primers partits de La Lliga Santander i ha marcat un gol, en el triomf blaugrana sobre el Reial Betis per 5-2 al Camp Nou. La lesió d'Alba obre la porta a Junior Firpo, que no va entrar en la convocatòria del Dortmund.