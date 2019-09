L'Olot espera redimir-se a Castàlia en un duel especial contra Alfredo

L'Olot, que vol oblidar la derrota i el gol encaixat al minut 94 de la jornada passada, ja és a Castelló per enfrontar-se avui (19.00 hores) al conjunt d'Óscar Cano, que encara no ha perdut aquesta temporada. Els orelluts van començar la Lliga guanyant 0 a 2 al camp del Sabadell i en les dues últimes jornades han empatat a casa davant el València Mestalla (2 a 2) i al camp de La Nucía (1 a 1).

«Han adaptat la plantilla a l'entrenador. És molt completa i millor que la del curs passat. Sabem que serà difícil però ells segur que pensen el mateix», valora Garrido sobre el rival. «La seva idea és ser dominants amb la pilota i nosaltres haurem de procurar que no portin la iniciativa. Això sí, també vull que l'equip sàpiga competir sense pilota quan toqui», afegeix.

L'escenari que visita avui l'Olot és especial per diverses raons. El Nou Estadi Castàlia té capacitat per a més de 15.000 espectadors i el Castelló és un club que ha superat un any més els 10.000 socis. Dos fets inusuals per a la categoria i que Garrido veu com una arma de doble fil: «Tenen el suport de la seva gran i àmplia afició, però quan les coses no surten bé també senten molta més pressió que la resta d'equips. Si el partit es posa de cara, el xiuxiueig de l'afició els pot posar nerviosos i els pot anar en contra».

El duel estarà marcat per un retrobament molt especial amb Alfredo Guitiérrez, que s'ha format a l'Olot. Aquest estiu, el jugador de 21 anys va decidir fer les maletes cap a terres valencianes per iniciar una nova aventura futbolística amb el club castellonenc. «És una il·lusió veure Alfredo. He estat dos anys amb ell, hem treballat per fer-lo millor jugador, és una excel·lent persona i espero veure'l a la banqueta», bromejava Garrido. Els garrotxins recuperen Jordi Masó, mentre que Blázquez segueix amb molèsties.