Espanya jugarà contra Austràlia a les semifinals del Mundial i ja té plaça als Jocs

Austràlia serà el rival d'Espanya demà en les semifinals del Mundial de la Xina després d'imposar-se ahir a la República Txeca (82-70) al Shanghai Oriental Sports Center, classificant a més els de Sergio Scariolo per als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any que ve.

Austràlia es classifica per a la primera semifinal mundialista de la seva història i tornarà a topar amb la selecció espanyola, davant la qual buscarà venjança després de perdre fa tres anys a la final de consolació dels Jocs Olímpics de Rio (89-88).



Els EUA, eliminats

La gran sorpresa de la jornada d'ahir va ser, sens dubte, l'eliminació dels Estats Units, indiscutible dominadora del bàsquet internacional durant l'última dècada. França va superar els nord-americans (79-89) en l'encreuament de quarts de final, una derrota merescuda de la qual només es va salvar Donovan Mitchell (29 punts), insuficient per neutralitzar el trio format per Evan Fournier (22), Rudy Gobert (21 i 16 rebots) i Nando de Colo (18). Les semifinals del Mundial, per tant, seran Espanya-Austràlia (10.00) i França-Argentina (14.00). Tots dos partits es jugaran demà.