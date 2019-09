Tret de sortida a la Primera Catalana amb sis clubs gironins en competició

Aquest cap de setmana es posa en marxa la Primera Catalana amb la presència de sis clubs gironins. Repeteixen del curs passat el Girona B, Palamós, la Jonquera, Lloret i Llagostera B, mentre que no hi seran el Farners, que va baixar de categoria, ni el Banyoles, que va obtenir plaça a Tercera via despatxos. L'Escala, provinent de la Segona Catalana, completa la nòmina de gironins a la categoria. Avui obren foc el Lloret, que rep el Mollet (17 h), i el Palamós, que visita el camp de la FE Grama (19.30 h), un cara a cara entre dos candidats a l'ascens. El Lloret d'Albert Batllosera manté homes importants, com els atacants Rubén Martínez Peke i Marc Vilà; el Girona B d'Àxel Vizuete ha renovat la plantilla amb prop d'una quinzena de noves incorporacions; el Palamós de Joan Mármol no vol deixar escapar l'ascens i ha renovat a consciència la plantilla amb un total de 15 fitxatges; el Llagostera B de Juan Francisco Gómez Pini disputarà la quarta participació consecutiva a la categoria; l'Escala de Sergi Sepu, Juan Páez i Salvat afronta amb la màxima il·lusió el retorn tres anys després i la Jonquera, que estrena entrenador, el palamosí Mario Fernández, espera no passar angúnies com el curs passat i mantenir la categoria, una categoria que mantenen gràcies a l'ascens del Prat a Segona B.