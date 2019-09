L'Espanyol confia a guanyar el Granada per celebrar l'accés a Europa League

L'Espanyol buscarà avui a les set de la tarda la seva primera victòria com a local contra el Granada. Un compromís que hauria ser propici per estrenar-se a la tercera jornada del campionat. Els pericos intentaran de celebrar la seva classificació per a la Lliga Europa amb una nova victòria. Davant d'ells estarà un Granada que tractarà d'impedir-ho i que buscarà avui el mateix objectiu que els blanc-i-blaus: aconseguir la primera victòria a la Lliga. Pels David Gallego el hàndicap serà gestionar el cansanci física després del partit del passat dijous a Ucraïna. L'equip català va aconseguir el bitllet, després de superar la tediosa fase prèvia estiuenca i accedí a Europa com a premi de la seva bona actuació la temporada passada. Sense Borja Iglesias, ja amb l'elàstica del Betis, però amb el Chuky Ferreyra i el Mono Vargas, que estan fent un sensacional inici d'any per benefici pel conjunt espanyolista. El jove Pedrosa serà dubte avui i Iturraspe es perdrà el duel per una lesió acromiocavicular. El Granada podrà comptar amb el retorn de Neyder Lozano.