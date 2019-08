? La primera jornada de la Lliga Femenina tornarà a disputar-se en una seu única, en aquesta ocasió el pavelló Siglo XXI de Saragossa, en l'anomenat «Open Day». L'Spar Citylift Girona va saber ahir que el seu partit contra el València es jugarà el dissabte 28 de setembre a 1/4 de 2 del migdia, en directe per Teledeporte. Un altre dels duels destacats, el Perfumerías Avenida-Mann Filter, està programat per l'endemà a la mateixa hora. L'Uni no jugarà a casa fins el 13 d'octubre (Lugo).