Montmeló seguirà acollint el Gran Premi d'Espanya de F1 un any més

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha anunciat un acord amb els organitzadors de les carreres de Fórmula 1 per a l'ampliació del contracte una temporada més, fins al 2020, per la qual cosa al calendari del curs que ve tornarà a disputar-se el premi GP d'Espanya a Montmeló.

Malgrat que fa mesos que va es va anunciar que les negociacions estaven ben encaminades, l'acord tot just es va fer públic ahir. A més, tant el Circuit com la F1 segueixen negociant ampliar aquesta entesa a més anys.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que «Catalunya serà, per 30a vegada, la seu d'un GP de F1. Aquest és un país amb una llarguíssima tradició en l'àmbit dels esports de motos, i per això ens satisfà haver-nos consolidat com una cita clàssica al calendari». La F1 genera 163 milions d'euros d'impacte econòmic, segons dades del Circuit.