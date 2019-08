El Barça queda pendent de Messi per rebre el Betis

El Barça continua pendent de l'evolució de Leo Messi, que ahir va participar sense problemes a la sessió d'entrenaments amb els seus companys i avui podria rebre l'alta mèdica després d'una lesió muscular, per rebre demà el Betis al Camp Nou (21.00 hores). Mentre l'administració del club manté el seu pols en un mercat de traspassos a contra rellotge –queda poc més d'una setmana per tancar el mercat–, l'equip d'Ernesto Valverde segueix treballant per configurar un onze el màxim competitu possible sense Ousmane Dembélé ni Luis Suárez i a l'espera de Messi. A la sessió d'ahir, tampoc hi va participar Rafinha Alcántara a causa d'una gastroenteritis, segons va informar el club.

D'altra banda, els blaugrana cotinuen capficats en el retorn de Neymar i continuen treballant per convèncer el Paris Saint-Germain amb la intenció d'avenir un traspàs o una cessió. Una de les propostes que hi ha sobre la taula seria una cessió amb opció de compra d'uns 160 milions d'euros d'un any. El Barça encara no ha dit l'última paraula, però cada dia que passa se li van esgotant els arguments per recuperar el brasiler. Encara que tot apunta que desitja abandonar el club francès, Neymar no ha manifestat públicament quin és el destí que desitja emprendre.



Oriol Busquets, cedit a Holanda

El migcampista del Barça B Oriol Busquets jugarà cedit al Twewte holandès aquesta temporada. Els dos clubs estan negociant els últims serrells de la cessió, que no inclourà l'opció de compra.

A més a més, el Barça es farà càrrec d'una part de la fitxa del futbolista, que aquest estiu ha fet la pretemporada amb el primer equip. Oriol Busquets tenia diverses opcions per marxar de Barcelona i està previst que aquest cap de setmana viatgi a Holanda per incorporar-se dilluns o dimarts.