Espanya seguirà la preparació per al Mundial de bàsquet als Estats Units

L'internacional espanyol de bàsquet Ricky Rubio ha reiterat que els Estats Units segueix sent «la selecció favorita» per conquerir aquest estiu al Mundial de la Xina, i ha assegurat que després d'ella hi ha «tres o quatre equips» en un «segon esglaó», entre ells Espanya. L'equip de Sergio Scariolo, precisament, disputarà la matinada de divendres a dissabte (04.00, Cuatro) un amistós a Califòrnia contra els EUA de preparació per al Mundial. Sobre la preparació, el base català va explicar que han anat «millorant partit a partit». «És un bon test per a nosaltres, per saber en quin nivell estem i què ens falta per fer», va indicar sobre el partit davant Estats Units, abans de parlar de l'estat de forma del quadre espanyol. «És aviat per valorar-ho. Contra Lituània van faltar tres jugadors d'ells, dos dels nostres... Anem agafant forma», va apuntar. Als EUA és notícia que Marvin Bagley III (Sacramento) se suma a la llista de baixes per al Mundial.