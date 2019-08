Barça Victòria contra el Nàpols (2-1) mentre que la sortida de Coutinho continua encallada

La matinada d'ahir el Barça va jugar el primer dels dos amistosos que disputarà als Estats Units contra el Nàpols. Els d'Ernesto Valverde es van imposar per 2-1 gràcies als gols de Sergio Busquets i Ivan Rakitic. Va debutar l'últim fitxatge, el lateral esquerre Junior Firpo, mentre que l'altre nom propi va ser el de Philippe Coutinho. El brasiler no va jugar ni un sol minut perquè el club blaugrana se l'intenta treure de sobre. Un dels possibles destins era el futbol anglès, tot i que això no podrà ser. Les negociacions que havien de dur el futbolista al Tottenham es van complicar fins a trencar-se, mentre que el mercat a la Premier League va tancar a mitja tarda. El Barça no compta amb ell i buscarà opcions diferents en altres lligues del continent europeu per intentar col·locar un futbolista que no ha triomfat al Camp Nou.