Diari de Girona i Panini et regalen l'àlbum oficial de LaLiga Santander 2019-2020!

Ja la tenim aquí! Panini España s.a llança una temporada més l'única col·lecció de cromos sota llicència oficial de Laliga. L'àlbum i els sis primers cromos de la col·lecció de LaLiga Santander 2019-2020 es lliuraran de manera gratuïta als lectors de Diari de Girona diumenge que ve 11d'agost. No ho deixis escapar!

L'àlbum de Colecciones Este (marca pertanyent a grup Panini) forma part intrínseca de la història personal de milers d'aficionats al futbol. L'estiu és el punt de partida per al ritual màgic del «tengui, falti ..» i per fer-se, és clar, amb els esperats cromos dels nous fitxatges de tots els equips. I, és clar, per completar una col·lecció espectacular, amb imatges i bust d'acció de la pràctica totalitat de jugadors dels 19 equips restants de la Lliga Santander 2019-20.

Des de la temporada 1972-1973 fins avui, o el que és el mateix: durant les últimes 48 temporades, i de forma ininterrompuda, han desfilat pels àlbums de Colecciones Este-Panini els cromos dels incomptables cracs que han desfilat pel nostre futbol.

Aquest any, i una temporada més, els Messi, Ramos, Koke, Rodrigo, Canals, Jesús Navas i companyia tornaran a estar entre els cromos més buscats de la col·lecció. I a ells s'uniran immediatament els rutilants cromos de De Jong, Hazard, Joao Félix i del total de grans contractacions per a aquesta temporada.

Com és conegut per tots els col·leccionistes, l'àlbum de Laliga es va actualitzant en noves edicions posteriors a la tirada inicial. En elles, i mitjançant els ja famosos «Colocas» i «Últimos fichajes», es van editant els cromos dels nous jugadors arribats al nostre futbol durant el mercat de fitxatges estiuenc. Així fins a tenir la totalitat de nous jugadors i, per tant, fins a completar una col·lecció totalment actualitzada. Amb la pràctica totalitat de jugadors que disputaran LaLiga Santander 2019-20.

La col·lecció de la present temporada ve carregada, a més, d'un munt de sorpreses i al·licients. Per exemple, tot aquell col·leccionista que s'ho proposi pot optar a gua­nyar la nova pilota Puma oficial de LaLiga Santander 2019-2020.

Hi ha 10.000 disponibles per als que reuneixin les lletres de la paraula «Supergolazo» que apareixen en els revers de molts cromos. També a través de la iniciativa My Panini digital collection es podrà completar l'única col·lecció virtual oficial de LaLiga Santander 2019-2020 i, al mateix temps, tots els interessats podran crear i realitzar la seva pròpia col·lecció virtual amb els cromos dels seus amics o companys d'equip.

Perquè tots els col·leccionistes puguin començar la seva col·lecció amb la màxima facilitat, Panini llança un pack inicial en què per només 5 € es poden aconseguir amb l'àlbum sis sobres amb 36 cromos totalment gratuïts. A més, en aquest pack també s'inclourà un espectacular número de Jugón, la revista de futbol de Panini per als joves aficionats. Els sobres amb els cromos de la col·lecció es poden adquirir als punts de venda habituals. El preu del sobre és de 0.80 € i a l'interior de cada un apareixeran 6 cromos.

Finalment, cap col·leccionista ha d'oblidar que, com en totes les seves col·leccions, Panini ofereix la possibilitat que tots ells puguin sol·licitar els últims 40 cromos necessaris per acabar la seva col·lecció. Perquè les col·leccions de Panini sempre s'acaben.

Amb Diari de Girona i Panini torna La Lliga i torna la màgia dels seus cromos... A per ells!

Aquesta és una col·lecció de cromos sota llicència oficial de la LaLiga Santander 2019-20.