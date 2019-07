Diego González, aposta jove per a l'eix de la defensa del Llagostera

El Llagostera continua confeccionant la plantilla de cara a la nova temporada. De fet, ahir van començar la tercera setmana de pretemporada per encarar de la millor manera possible el retorn a Segona Divisió B. De moment, l'entrenador blaugrana, Oriol Alsina, compta amb un gruix important de jugadors del curs passat.

Tot i això, des de Llagostera s'ha incorporat cares noves per millorar el nivell de l'equip. Fins a set són els fitxatges que han estat presentats com a nous jugadors llagosterencs: Carles Santaló, Nahuel Arroyo i Adrián Lledó de l'Horta, David Garcia i Anselm Pasquina de l'Hospitalet i Kuku del Sant Andreu. A tots ells, se'ls afegeix des d'ahir el central Diego González. Nascut a Vila-real, González té només 20 anys i prové del Betis B. Amb el club andalús ha disputat les darreres dues temporades, on la primera la va disputar al Juvenil A de Divisió d'Honor i la segona al filial blanc-i-verd. Des de Llagostera afirmen que és un defensa que pot aportar contundència, seguretat i jerarquia malgrat la seva joventut. Abans de vestir la samarreta dels bètics, la nova incorporació llagosterenca, ha passat per les files del Vila-real, on va començar amb 12 anys, i amb l'Alzamora de Tercera Divisió.

El jove central podrà debutar amb el seu nou equip contra l'Europa (diumenge, 7 del vespre) a Copa Catalunya. Pel que fa l'amistós contra el Palamós, datat pel proper 3 d'agost, s'ha suspès. Així ho ha comunicat l'equip degà.