L'Espanyol retorna a Europa golejant l'Stjaran islandès (4-0)

L'Espanyol va vèncer amb contundència (4-0) l'Stjarnan islandès a l'RCDE Stadium, amb tots els gols a la segona part del partit d'anada de la segona ronda prèvia de la Lliga Europa i que va suposar el retorn a competició continental del club blanc-i-blau dotze anys després. Tots els gols van arribar a la segona meitat. Els dos primers marcats per l'argentí Facundo Ferreyra, el tercer per Borja Iglesias, a qui el públic va demanar que no marxés al Betis, mentre que Esteban Granero va ser l'encarregat de tancar el marcador.