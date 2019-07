L'Olot rep aquesta tarda al Municipal l'Al-Saad que entrena Xavi Hernández

Després de l'estrena amb victòria per 1 a 0 dissabte contra l'Al-Arabi, l'Olot rebrà avui al Municipal, a 2/4 de 8 de la tarda, l'Al-Sadd de Qatar. El conjunt de Xavi Hernández ja va jugar a terres gironines diumenge passat. Ho va fer empatant 0 a 0 davant el Palamós en un partit amb gran expectació a la ciutat empordanesa. A l'estadi del degà s'hi van congregar més de 1.300 espectadors. A la capital de la comarca de la Garrotxa s'espera que hi hagi la mateixa expectació per l'enfrontament.

En el matx d'aquesta tarda, la parròquia olotina podria veure per primera vegada les noves incorporacions de l'equip; i alguns dels joves més prometedors de la pedrera. Joel Arimany, que es va convertir en el primer fitxatge de la nova temporada provinent del Màlaga, ja es va estrenar dissabte amb la samarreta de l'Olot sent el davanter titular. Mentre que Albert Vivancos, segona cara nova que va disputar la temporada passada a les files el Salmantino, no va jugar per precaució, ja que surt d'una lesió greu. El bescanoní podria estrenar-se aquesta tarda amb la samarreta vermella. També pot tenir minuts Natalio Lorenzo, que va ser anunciat dilluns com a nou davanter garrotxí, ahir va ser presentat a l'estadi i ja suma dues sessions amb el grup. El veterà i contrastat atacant va firmar una bona temporada el curs passat vestint la samarreta del Badalona, on va signar sis dianes a Segona Divisió B.

En el partit d'aquesta tarda també hi podrien participar els més joves. Àlex García, que prové del juvenil, i Joel Arumí, que van disputar 45 minuts en el primer partit de preparació. El segon formarà part del primer equip aquesta temporada, després de jugar l'any passat a la Damm com a cedit. Pel que fa a Joel Ferrés, Aleix Abel i Albert Julià, que la temporada passada va jugar al Sant Jaume de Llier, filial de Segona Catalana dels olotins, van sortir a la segona meitat i avui podrien estrenar-se amb el primer equip al Municipal d'Olot.

A més d'aquest enfrontament, l'Olot jugarà contra el seu filial, el mencionat Sant Jaume de Llierca del grup primer de Segona Catalana, dissabte a les 6 de la tarda i rebrà l'Osca de Segona A el proper 8 d'agost a 2/4 de 7 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot.