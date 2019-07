L'Espanyol remunta per imposar-se amb claredat al camp del Lens

L'Espanyol va sumar ahir una nova victòria en aquesta pretemporada després de guanyar 1-3 el Lens. De fet, el conjunt gal va ser qui va obrir el marcador al minut 4. Aquest avantatge va fer que es tanquessin al darrere, conformant les línies molt juntes i fent que no hi haguessin espais per filtrar passades interiors. No obstant això, quan robaven la pilota intentaven sortir al contraatac. Un xut de Melendo posar l'empat al marcador a la primera meitat. El davanter Ferreyra va superar el porter per posar l'1-2. A les acaballes Wu Lei va ser objecte de penal que va transformar Roca amb l'1-3.