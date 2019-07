La capitana Vane González continuarà una temporada més al GEIEG Uni

Després d'anunciar abans-d'ahir la continuïtat de l'entrenador, Joan Pau Torrralba, per a la propera temporada és moment de confeccionar la plantilla. La primera jugadora a renovar pel nou GEIEG Uni Girona de Lliga Femenina 2 ha estat ni més ni menys que la capitana Vane González. La jugadora va assegurar a través de les xarxes socials que «serà un honor ser la capitana en aquesta nova experiència a Lliga Femenina 2. Continuarem treballant amb més ganes i il·lusió que mai». Així doncs, Vane González podrà sumar el seu onzè curs com a jugadora gironina, que va ser clau la temporada passada per assolir l'ascens després de fer una mitjana de 10 punts i 8 rebots per partit a Copa Catalunya.